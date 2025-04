Cina rimanda aerei Boeing negli Usa

Le compagnie aeree cinesi hanno iniziato a rispedire gli aerei Boeing negli Usa, con un 737 Max atterrato sabato a Seattle presso l'hub del gruppo.

(Keystone-ATS) Lo riporta la Fox, citando Reuters, secondo cui il primo rientro è avvenuto dopo che la Cina ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare altre consegne di aerei Boeing, nell’ambito delle ritorsioni di Pechino contro i dazi Usa saliti al 145% sull’import dei beni made in China.

Secondo gli analisti, un blocco cinese degli acquisti dalla Boeing, se prolungato, rischia di ritorcersi contro il produttore di aerei cinese Comac, prima che diventi competitiva a livello globale.

Nel frattempo, la Cina ha dichiarato di “opporsi fermamente” al fatto che altri paesi concludano accordi commerciali con gli Stati Uniti a spese di Pechino. “L”appeasement’ non porterà alla pace e il compromesso non sarà rispettato”, ha dichiarato un portavoce del Ministero del Commercio di Pechino in una nota.

La Cina ha anche avvertito che adotterà misure di ritorsione contro tutti quei Paesi che decideranno di collaborare con gli Usa in modalità che possano compromettere gli interessi di Pechino.