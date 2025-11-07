Cina mette in servizio la sua terza portaerei

Keystone-SDA

La Cina ha annunciato l'entrata in servizio della sua terza portaerei, la prima dotata di un sistema di catapulte elettromagnetiche, segnando una tappa fondamentale nella modernizzazione della sua marina militare rispetto agli Stati Uniti.

(Keystone-ATS) Questa moderna tecnologia, che finora era appannaggio esclusivo degli Stati Uniti, consente alla nave, la Fujian, di far decollare una maggiore varietà di aerei, più pesantemente armati e con un raggio d’azione superiore rispetto alle due precedenti portaerei.

La Fujian, che aveva effettuato le sue prime prove in mare nel 2024, è stata ufficialmente messa in servizio durante una cerimonia che si è svolta l’altro ieri sull’isola tropicale di Hainan alla presenza del presidente Xi Jinping, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale della Repubblica popolare cinese Xinhua (anche nota come Nuova Cina).