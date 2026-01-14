Cina: surplus commerciale nel 2025 vola a 1’189 miliardi dollari

Keystone-SDA

La Cina chiude il 2025 con un surplus commerciale record monstre di 1'189 miliardi di dollari, con le esportazioni salite del 5,5% annuo e le importazioni stabili.

(Keystone-ATS) A causa delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, verso cui l’export è sceso a doppia cifra per gran parte dell’anno, Pechino incrementa, in base ai dati dell’Amministrazione generale delle dogane, le spedizioni verso i mercati non USA, facendo aumentare lo squilibrio commerciale con i principali partner, tra cui l’UE.

Il commercio estero di beni della Cina ha raggiunto nel 2025 i 45’470 miliardi di yuan (6’510 miliardi di dollari), in crescita del 3,8% su base annua, comunica ancora l’Amministrazione generale delle dogane. Le esportazioni, in particolare, sono cresciute del 6,1%, mentre le importazioni sono aumentate dello 0,5%.

Il valore del commercio estero ha superato per la prima volta la soglia dei 45’000 miliardi di yuan, consentendo alla Repubblica popolare di rimanere il più grande trader di beni su scala globale.