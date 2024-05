Cina: Putin in visita giovedì e venerdì

3 minuti

(Keystone-ATS) Il presidente russo Vladimir Putin sarà in Cina giovedì e venerdì di questa settimana su invito del presidente Xi Jinping. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri cinese.

“Su invito del presidente cinese (…), il presidente russo (…) sarà in visita di Stato in Cina dal 16 al 17 maggio”, ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying.

Per il leader del Cremlino sarà la prima missione all’estero dall’insediamento per il suo quinto mandato e la seconda in Cina in poco più di sei mesi, dopo quella dello scorso ottobre in qualità di ospite speciale per il terzo forum della Belt and Road Initiative (Bri), la Nuova Via della Seta lanciata da Xi nel 2013.

Putin, inoltre, potrebbe partecipare – secondo le indiscrezioni circolate a Pechino – all’apertura dell’ottava edizione della China-Russia Expo (16-21 maggio) presso il Centro internazionale per conferenze ed esposizioni di Harbin, capoluogo della provincia cinese settentrionale dello Heilongjiang con un’importante storia zarista.

La visita di Putin a Pechino avviene a circa un mese dalla Conferenza di pace sull’Ucraina che si terrà al Bürgenstock (NW) il 15 e 16 giugno. La Russia sarà assente, perché non invitata. Mosca ha finora sempre snobbato questo evento. Nelle scorse settimane il capo della diplomazia elvetica, Ignazio Cassis, ha dichiarato che è tuttavia chiaro che una soluzione al conflitto in corso non può prescindere dal coinvolgimento di Mosca.

Non ha invece ancora sciolto il nodo sulla sua partecipazione al Bürgenstock la Cina. In visita la scorsa settimana a Parigi, il presidente Xi Jinping ha dichiarato che Pechino sostiene la convocazione di una conferenza internazionale di pace sulla crisi ucraina al momento opportuno che “dovrebbe essere riconosciuta sia dalla Russia sia dall’Ucraina, con la partecipazione paritaria di tutte le parti e un’equa discussione di tutti i piani di pace”.

Intanto, quattro persone sono rimaste ferite dopo gli attacchi alla città martoriata di Kharkiv, dove i russi hanno intensificato l’offensiva. Un uomo e tre donne sono rimasti feriti nel bombardamento di questa mattina, ha detto su Telegram il governatore Oleh Sinehubov, come riporta Ukrainska Pravda.

Sinehubov ha anche affermato che la Russia ha attaccato la seconda città più grande dell’Ucraina con le sue nuove bombe Umpb D-30, bombe guidate ad alta precisione risalenti all’era sovietica.

Nel frattempo, il canale Telegram russo Baza riferisce che il treno merci deragliato la notte scorsa vicino alla stazione ferroviaria di Kotluban, nella regione russa di Volgograd, sarebbe stato colpito da almeno un drone. Lo riporta Ukrinform.

In seguito all’attacco, avvenuto intorno alle 1:00 ora locale (mezzanotte in Svizzera), secondo la stessa fonte, due carri cisterna carichi di carburante hanno preso fuoco e uno è esploso. In totale sono deragliati nove carri.