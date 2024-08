Cina: frane e smottamenti nel Sichuan, 2 morti e 17 dispersi

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) In Cina frane e smottamenti causati da intense piogge monsoniche hanno fatto almeno due morti, mentre almeno altre 17 persone risultano disperse, cinque delle quali per il crollo di un ponte, nella regione semiautonoma sud-occidentale del Sichuan.

La tivù di stato cinese Cctv afferma che il villaggio di Ridi, nella prefettura di lingua tibetana di Garze, in Sichuan, è stato quasi sommerso dal fango e da torrenti di acqua, con 5 morti accertati e 12 dispersi.

Nella stessa prefettura un ponte stradale che collegava i villaggi di Kangding e di Luding è crollato in seguito a un massiccio smottamento e tre automobili che lo stavano attraversando con a bordo complessivamente sei persone, sono state trascinate via dal fango. Una persona è stata tratta in salvo, ma altre cinque risultano disperse, fanno sapere le autorità locali.