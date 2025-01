Cina: “mai interferito su gestione del Canale di Panama”

Keystone-SDA

La Cina ha assicurato di "non aver mai interferito" nelle vicende del Canale di Panama, dopo che il presidente americano Donald Trump ha minacciato di ritornare in possesso della strategica infrastruttura lamentandosi della sua effettiva gestione da parte di Pechino.

(Keystone-ATS) “Concordiamo con il presidente panamense Mulino sul fatto che la sovranità e l’indipendenza di Panama non sono negoziabili e che il canale non è sotto il controllo diretto o indiretto di alcuna grande potenza”, ha commentato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, nel corso del briefing quotidiano.

Mao ha ribadito che la Cina non partecipa alla gestione e al funzionamento del canale, non interferisce o ha mai interferito negli affari del canale, ha rispettato e rispetta la sovranità di Panama sul canale che è riconosciuto come una via d’acqua internazionale con uno stato permanente di neutralità nei confronti di tutti i soggetti.

