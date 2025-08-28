La televisione svizzera per l’Italia

Cina:, Kim Jong-un alla parata militare del 3 settembre ++

Keystone-SDA

La Cina ha annunciato che il leader nordcoreano Kim Jong-un parteciperà alla parata militare di Pechino per gli 80 anni della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha riferito l’assistente del ministero degli Esteri, Hong Lei, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell’evento che si terrà il 3 settembre. Quasi contestualmente, la Kcna, l’agenzia ufficiale di Pyongyang, ha riferito che Kim sarà presto impegnato in un viaggio in Cina “su invito del presidente Xi Jinping” per partecipare alla grande parata militare su Piazza Tienanmen.

La Cina, ha aggiunto Hong, “è pronta a lavorare con la Corea del Nord”, ricordando i legami storici e la lotta comune “contro l’aggressione militarista giapponese” di oltre 80 anni fa. Nel complesso, sono 26 i capi di Stato e di governo attesi per la parata, tra cui quella già ampiamente ufficializzata del presidente russo Vladimir Putin, a testimoniare i rapporti consolidati tra Mosca e Pechino e “il loro coordinamento sulle principali questioni internazionali”.

Inoltre, ci saranno il presidente iraniano e il vicesegretario generale dell’Onu, nonché il presidente dell’assemblea nazionale sudcoreana.

Non sono invece previsti leader dagli Stati Uniti o dai principali Paesi dell’Europa occidentale, in parte a causa delle divergenze con Putin sulla guerra in Ucraina.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR