Cina, Wang Yi il 10-11 giugno in Russia a ministeriale Brics

(Keystone-ATS) Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi parteciperà alla riunione ministeriale dei Paesi Brics in programma a Nizhny Novgorod, in Russia, dal 10 all’11 giugno prossimi.

Il massimo diplomatico di Pechino incontrerà le controparti per colloqui “su questioni di interesse comune come la cooperazione dei Brics e la situazione attuale internazionale e regionale”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning.

I Brics rappresentano “un’importante piattaforma per la cooperazione tra mercati emergenti e Paesi in via di sviluppo”, ha aggiunto Mao nel briefing quotidiano, ricordando che i Paesi che vi fanno parte “sono sempre stati impegnati a salvaguardare il multilateralismo”. L’incontro avrà luogo lunedì e martedì prossimi a Nizhny Novgorod, nella Russia occidentale.

La Cina, a tal proposito, è disposta a lavorare “per consolidare le relazioni strategiche, approfondire la cooperazione pratica in vari campi e promuovere lo sviluppo condiviso e l’autosufficienza congiunta nel Sud del mondo”, ha osservato Mao dando enfasi al peso dei Brics, il blocco la sigla deriva dalle iniziali dei Paesi fondatori – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – che lo scorso anno ha annunciato un importante ampliamento nel summit in Sudafrica, decritto dal presidente Xi Jinping come di portata “storica”.

Le relazioni tra Cina e Russia, il Paese ospitante, si sono rafforzate sotto il profilo economico e politico dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022, una mossa che Pechino non ha mai condannato, provocando la crescente irritazione dell’Occidente.