Cina, jet militare australiano ha violato nostra sovranità

Keystone-SDA

Pechino ha accusato un aereo militare australiano di aver violato la "sovranità" del Dragone, respingendo le accuse di Canberra su manovre militari "non sicure" nei cieli del mar Cinese meridionale in un episodio avvenuto martedì scorso.

3 minuti

(Keystone-ATS) “La sicurezza nazionale è stata messa a rischio e la Cina ha presentato rimostranze formali alla parte australiana”, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri, Guo Jiakun. Canberra ha riferito oggi che un jet cinese ha lanciato bengala di avvertimento vicino a un aereo della sua aeronautica militare impegnato in un pattugliamento di sorveglianza “di routine” sulle acque contese.

“L’aereo militare australiano si è intromesso deliberatamente nello spazio aereo attorno alle isole Xisha – ha affermato Guo Jiakun nel briefing quotidiano, usando il nome cinese per le isole Paracel -. Ciò ha violato la sovranità cinese e ha messo in pericolo la sicurezza nazionale cinese”.

Il jet da attacco Shenyang J-16, nella versione fornita dal dipartimento della Difesa di Canberra che ha presentato proteste formali, “ha lanciato bengala in prossimità” dell’aereo di sorveglianza australiano Poseidon. “Il governo australiano ha espresso le sue preoccupazioni al governo cinese in seguito a un’interazione non sicura e non professionale con un aereo dell’aeronautica militare dell’Esercito popolare di liberazione. Si è trattato di una manovra non sicura e non professionale che ha rappresentato un rischio per l’aereo e il personale”, ha aggiunto il dipartimento.

L’incidente è l’ultimo di una serie di episodi simili avvenuti tra Cina e Australia (nonché USA e Canada) nello spazio aereo e nelle rotte di navigazione sempre più contese dell’Asia. Un caccia cinese è stato accusato di aver intercettato un elicottero australiano Seahawk nello spazio aereo internazionale nel 2024, lanciando razzi di segnalazione lungo la sua traiettoria di volo. Nel 2023, un cacciatorpediniere mandarino ha bombardato i sommozzatori della marina australiana in immersione con impulsi sonar nelle acque al largo del Giappone, causando lievi ferite.

“L’Australia si aspetta che tutti i Paesi, compresa la Cina, gestiscano i propri eserciti in modo sicuro e professionale – ha ribadito il dipartimento della difesa. Per decenni, la Forza di difesa australiana ha svolto attività di sorveglianza marittima nella regione e lo ha fatto nel rispetto del diritto internazionale, esercitando il diritto alla libertà di navigazione e di sorvolo nelle acque e nello spazio aereo internazionali”.