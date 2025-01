Cina, colloquio in videoconferenza tra Xi e Putin

Keystone-SDA

Il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto un incontro video con il suo omologo russo Vladimir Putin presso la Grande sala del popolo di Pechino. Lo riferisce il network statale Cctv.

(Keystone-ATS) La Cina “è disponibile a collaborare con la Russia per continuare a guidare le relazioni bilaterali verso una prospettiva di lungo termine e per rispondere alle incertezze dell’ambiente esterno”, ha detto il presidente Xi Jinping nell’incontro in videconferenza avuto nel pomeriggio all’indomani dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Cina e Russia “dovrebbero continuare ad approfondire la cooperazione strategica, a sostenersi con fedeltà a vicenda, a salvaguardare gli interessi legittimi dei due Paesi e a consolidare ed espandere le relazioni bilaterali”, ha aggiunto Xi secondo il network statale Cctv.

Da parte sua Putin, durante la videoconferenza odierna con il leader cinese Xi Jinping, ha sottolineato che si è trattato di un colloquio in base a una “tradizione consolidata” per fare il punto, all’inizio dell’anno, sui “risultati del lavoro svolto nell’ultimo periodo e delineare nuovi progetti per lo sviluppo del partenariato globale russo-cinese e l’interazione strategica”.

Un colloquio dunque che, secondo il presidente russo, non è legato a “fattori politici interni o all’attuale situazione globale”.