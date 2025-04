Cina, ‘tutte le misure ferme e incisive contro i dazi Usa’

Keystone-SDA

Pechino promette di adottare tutte le misure "ferme e incisive" per proteggere i propri interessi in risposta all'entrata in vigore dei dazi americani al 104% sulle importazioni dei beni made in China.

1 minuto

(Keystone-ATS) E lo fa rivendicando “il legittimo diritto del popolo cinese allo sviluppo” che “è inalienabile”. Il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, nel briefing quotidiano, ha aggiunto che “la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina sono assolutamente inviolabili”. Pertanto, “continueremo ad adottare misure ferme e incisive per salvaguardare i nostri diritti e interessi legittimi”, ha notato il portavoce.

Da parte sua il presidente cinese Xi Jinping, nelle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo l’escalation della guerra commerciale con gli Usa, ha affermato che La Cina rafforzerà “i legami strategici con i Paesi vicini” al fine di gestire “in modo appropriato” le divergenze e “di rafforzare le catene di approvvigionamento”.

Xi Jinping ha invitato inoltre “a costruire una comunità con un futuro condiviso” nella regione e a impegnarsi “ad aprire nuove strade per il lavoro di buon vicinato”.

Intervenendo a una conferenza di due giorni sulle relazioni regionali, Xi ha rimarcato la necessità di “consolidare la fiducia reciproca” con le altre nazioni, nel resoconto diffuso dalla Xinhua.