Cina, “non accetteremo ricatti USA, lotta fino alla fine”

Keystone-SDA

La Cina non accetterà mai la "natura ricattatoria" degli Stati Uniti e considera le ultime minacce di dazi avanzate dal presidente americano Donald Trump "un errore su un altro errore". Lo afferma un portavoce del ministero del commercio cinese.

3 minuti

(Keystone-ATS) In una nota egli assicura che se Washington vorrà continuare su questa strada allora Pechino “lotterà fino alla fine”. Trump ha detto ieri che imporrà ulteriori tariffe del 50% se la Cina non ritirerà i suoi dazi del 34% di ritorsione contro gli Stati Uniti.

“Se gli Stati Uniti procederanno con l’attuazione di queste misure tariffarie, la Cina adotterà in termini risoluti le sue contromisure per salvaguardare i propri diritti e interessi”, ha chiarito il portavoce del ministero del commercio.

“La Cina sollecita gli Stati Uniti a cancellare tutti i dazi unilaterali contro la Cina, a fermare la soppressione economica e commerciale contro la Cina e a risolvere in modo adeguato le differenze con la Cina attraverso il dialogo con rispetto reciproco e su un piano di parità”, ha affermato ancora il portavoce nella nota.

Le “tariffe reciproche” di Trump annunciate il 2 aprile hanno sconvolto i mercati e hanno minacciano di colpire duramente gli esportatori cinesi, spingendo Pechino a varare misure per sostenere i suoi mercati attraverso i fondi guidati dallo Stato e una fiammata di buyback societari.

Pechino ha annunciato però tariffe del 34% sull’import americano da venerdì, all’indomani dell’entrata in vigore delle imposte degli USA sui beni cinesi. Ieri però Trump ha minacciato un’altra stretta con aliquote del 50% sui prodotti cinesi, una mossa che porterebbe i dazi statunitensi sulle a oltre il 120%, secondo alcune stime.

“La minaccia degli Stati Uniti di aumentare ulteriormente le tariffe è un errore aggravato da un altro errore e ancora una volta espone la natura coercitiva della parte statunitense”, ha detto sul punto il portavoce del ministero del commercio, per il quale “la Cina non accetterà mai questo”.

Le autorità finanziarie cinesi e i gestori dei fondi statali hanno espresso i loro impegni di sostegno ai mercati azionari del paese. Central Huijin, il fondo sovrano mandarino, ha affermato di avere “ampia liquidità e canali di finanziamento fluidi” per svolgere il suo ruolo di “stabilizzatore di mercato”. Central Huijin è uno dei diversi cosiddetti investitori del “team nazionale” che, se necessario, agisce per portare ordine in periodi di turbolenza.

La Banca centrale cinese (PBOC) ha poi aggiunto che potrebbe supportare la liquidità di Central Huijin con strumenti di rifinanziamento. In un avviso separato, la National Financial Regulatory Administration cinese ha detto che avrebbe aumentato la quota di fondi assicurativi investiti nel mercato azionario.