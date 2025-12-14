La televisione svizzera per l’Italia

Cile: seggi aperti per le presidenziali, quasi 16 milioni al voto

Seggi aperti oggi in Cile dalle 8.00 (le 12 svizzere) per il ballottaggio delle elezioni presidenziali che definirà il successore di Gabriel Boric tra il candidato ultraconservatore, José Kast, e la comunista Jeannette Jara, a capo di un'ampia coalizione di sinistra.

(Keystone-ATS) Nel quadro di una campagna dominata dai temi della sicurezza e dell’immigrazione, gli ultimi sondaggi indicano un chiaro vantaggio di Kast, accreditato di un 58% delle preferenze, contro il 42% di Jara.

Con il ritorno del voto obbligatorio quasi 16 milioni di cileni sono chiamati a concorrere ai seggi e si prevede un’affluenza attorno all’85%. I seggi chiuderanno alle 18 ora locale (le 22 in Svizzera) mentre, secondo quanto riferisce il Servizio elettorale cileno (Servel), i primi risultati preliminari verranno diffusi a partire dalle 19 (le 23 in Svizzera) .

