Ciberattacco a fornitore software Publica provoca una fuga di dati

Keystone-SDA

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Un attacco informatico contro un fornitore esterno di software della cassa pensioni della Confederazione Publica, ha provocato una fuga di dati. Non è ancora chiaro quali dati siano esattamente interessati.

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(Keystone-ATS) Il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato un’indagine, indica oggi Publica in una nota, nella quale si precisa che il fornitore di software ha rilevato l’attacco alla fine di settembre e ha quindi sporto denuncia penale.

Inoltre, l’azienda ha informato gli uffici federali competenti, Publica e altri clienti. Attualmente si sta verificando, unitamente ai vari servizi della Confederazione in quale misura siano interessati i dati della cassa pensioni.

Publica ha nel frattempo provveduto a informare le persone assicurate sulla fuga di dati, sulle possibili conseguenze e sulle misure adottate. Stando al comunicato, nessun altro servizio federale intrattiene rapporti commerciali con l’azienda.

Publica non ha fornito ulteriori informazioni sull’identità del fornitore o sulla natura dei dati fuoriusciti.

Publica è una delle maggiori casse pensioni della Svizzera. Assicura, tra gli altri, i dipendenti dell’Amministrazione federale e del settore dei politecnici federali. Alla fine del 2025 contava circa 70’000 assicurati attivi e 41’600 beneficiari di rendite. Il totale di bilancio ammontava a poco meno di 45 miliardi di franchi.