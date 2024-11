Christie’s, vendita record per rara spilla con smeraldo da 37carati

Keystone-SDA

Un raro smeraldo da 37 carati incastonato in una spilla di Cartier è stato battuto oggi a Ginevra da Christie's per ben 8'859'865 dollari (7'817'949 franchi), una cifra record per questo tipo di pietra preziosa, ha dichiarato la rinomata casa d'aste.

(Keystone-ATS) Aga Khan Emerald è una tra le più iconiche creazioni di alta gioielleria. Commissionata dal Principe Aga Khan a Cartier Parigi nel 1960 e regalata alla moglie Nina Dyer, la spilla vanta un imponente smeraldo da 37 carati incorniciato da una fila di diamanti ed è diventata un emblema di classe e di stile, associata a numerosi eventi mondani e di grande rilevanza.

Per la prima volta all’asta il primo maggio 1969, fu aggiudicata per una cifra record (per l’epoca) di 75 mila dollari, durante la vendita inaugurale Magnificent Jewels all’Hotel Richemond di Ginevra. L’asta segnò anche l’inizio della lunga tradizione di Christie’s a Ginevra, dove le aste continuano a prosperare ancora oggi, attirando collezionisti da tutto il mondo.

Dopo quella prima vendita, la spilla ha attraversato diverse mani illustri come quelle di Van Cleef & Arpels e Harry Winston, testimoniando il suo status di icona della gioielleria mondiale. A distanza di decenni, il suo fascino non è svanito, e ha raccolto oggi la modica somma di 8’859’865 dollari.