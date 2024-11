Chiusure uffici postali, comuni romandi si alleano

Keystone-SDA

45 comuni della Svizzera romanda hanno deciso di unire le forze per lottare contro la chiusura di uffici postali sul loro territorio.

1 minuto

(Keystone-ATS) In una lettera, chiedono al Consiglio degli Stati di chiarire il mandato di servizio universale e l’area di attività della Posta prima di procedere con qualsiasi ulteriore ristrutturazione.

Tra i comuni figurano anche le città di Ginevra, Losanna, Friburgo, Sion, Delémont e Bienne (BE). “Gli uffici postali sono uno dei pilastri essenziali di una comunità vivace”, si legge in una nota diffusa ieri sera, nella quale auspicano che le missioni della Posta siano ridefinite in linea con le aspettative dei cittadini.

Il Gigante giallo vuole mantenere 2000 filiali in tutto il Paese, di cui 600 di proprietà, rispetto alle 770 attuali, e gestirne 1400 in partenariato. Delle 170 che saranno chiuse, oltre 70 si trovano nella Svizzera romanda, mentre 20 in Ticino.