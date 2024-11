Chiuso tunnel Italia-Svizzera in Valtellina, per auto a fuoco

Keystone-SDA

Paura questa sera per una coppia di turisti del Nord Europa. Una Porsche, con targa tedesca, in uscita da Livigno si è incendiata, poco dopo le 18, nel tunnel del Munt la Schera, che collega la località italiana con Zernez (GR).

La circolazione stradale è stata subito bloccata.

Non si registrano feriti, ma, al momento, non si riescono a spegnere le fiamme per cui il tunnel è stato fatto evacuare completamente, sia dalla parte italiana che da quella svizzera con intervento congiunto della Polizia Locale e dei Carabinieri di Livigno così come della Polizia grigionese.

Sul posto, per l’azione di spegnimento, stanno operando i Vigili del fuoco volontari di Livigno e dell’Engadina. Il tunnel resterà chiuso fino alle 12 di domani.