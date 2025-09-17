Chiusa la parata a Windsor per Trump, degna di un’incoronazione

Keystone-SDA

Si è conclusa da poco la sfarzosa cerimonia di accoglienza riservata al presidente americano Donald Trump e alla first lady Melania dai reali britannici nella giornata cerimoniale della seconda visita di Stato concessa al leader della Casa Bianca nel Regno Unito.

(Keystone-ATS) Dopo la parata in corteo a bordo di una sfilata di carrozze reali – il presidente e re Carlo III sulla prima, la first lady e la regina Camilla sulla seconda, i principi di Galles, William e Kate, su una terza più piccola, e quindi il resto del seguito – Trump ha passato in rassegna con il sovrano i reparti della Royal Guard schierati con le tradizionali giubbe rosse e gli alti colbacchi in pelo d’orso nel Quadrangle del castello di Windsor: all’ombra dei suggestivi torrioni in stile neogotico della costruzione.

Non è mancato quindi il torneo in uniforme d’epoca di reparti d’artiglieria a cavallo, al suono delle bande che sono tornate a eseguire anche l’inno americano che The Donald ha accolto facendo il saluto militare e la first lady poggiando la mano sul cuore. L’epilogo di uno spettacolo degno quasi di un’incoronazione, mai visto per il ricevimento di un qualunque leader straniero a memoria d’uomo, è stata affidata infine alla banda di cornamuse delle Scotts Guards in kilt, mentre a presidiare della piazza d’armi vi erano anche gli altri due reparti storici della guardia reale: le Coldstream Guards e le Grenadier Guards.

Trump, 79 anni, si è mostrato compiaciuto e ha scambiato diverse battute con il 76enne re Carlo, apparso in buona forma malgrado i trattamenti periodici a cui continua a sottoporsi per tenere sotto controllo il cancro diagnosticatogli a inizio 2024. La coppia reale e quella presidenziale hanno assistito alla cerimonia sotto una tendone bianco, mentre ai lati, allo scoperto, si sono allineati più in disparte i principi di Galles, dignitari militari e di corte vari e il seguito presidenziale.

Anche Melania e la 77enne Camilla, sono state viste conversare sorridenti fra loro: la prima un abito scuro, e con un cappello già visto in passato che le copriva in parte gli occhi; la regina consorte in bluette e con i guanti, non troppo provata – all’apparenza – dai postumi della sinusite che ancora ieri l’aveva costretta a rinunciare a partecipare ai funerali della duchessa di Kent.