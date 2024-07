Chiude impresa sociale BVA, oltre 80 persone perdono il lavoro

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) È la fine per BVA, impresa sociale con sede a Coinsins (VD) che offre una possibilità di integrazione professionale per persone in difficoltà: tutti gli 83 dipendenti saranno licenziati.

Il consiglio di amministrazione dell’azienda (in passato chiamata Bureau vaudois d’adresses) ha annunciato sul proprio sito internet che la società si trova in gravi difficoltà finanziarie e che la sua sostenibilità non è più garantita. È stato quindi necessario porre fine all’attività e rescindere il rapporto di lavoro con il personale.

Stando al quotidiano regionale La Côte i licenziamenti riguardano 63 persone con disabilità fisiche o mentali, oppure con difficoltà sociali, come pure 20 operatori che forniscono assistenza alle persone in questione. La BVA beneficia del sostegno del cantone per aiutare gli interessati a trovare un nuovo impiego.

BVA offriva una serie di servizi, tra cui offerte pubblicitarie, magazzinaggio, confezionamento di prodotti e lavori informatici. Impresa sociale con vocazione commerciale, offriva un posto e una formazione a persone spesso escluse dal mercato del lavoro.

In maggio l’azienda aveva annunciato che si trovava in difficoltà finanziarie, dovute in particolare al calo delle attività di marketing diretto. Nel periodo di consultazione, conclusosi il 14 giugno, non è stato possibile trovare alcuna soluzione per superare i problemi.