Chitarre Johnny Marr degli Smiths vendute ad asta per oltre 4 mio

Keystone-SDA

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È andata ben oltre le aspettative l'asta 'Marr's Guitars: The Johnny Marr Collection', organizzata da Christie's a Londra e dedicata agli strumenti del chitarrista degli Smiths, Johnny Marr.

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(Keystone-ATS) La vendita di 111 lotti ha realizzato un incasso complessivo di 3,6 milioni di sterline (3,97 milioni di franchi), più del triplo della stima iniziale. Hanno partecipato acquirenti da 34 Paesi, l’81% dei quali alla prima esperienza con la casa d’aste, in una sessione durata oltre cinque ore.

Tra i pezzi più contesi, la chitarra Rickenbacker 330 del 1982, suonata dal musicista in alcuni grandi successi della celebre band di Manchester, come ‘This Charming Man’, ‘What Difference Does It Make?’ e ‘Still Ill’, e prestata a Noel Gallagher per la copertina di Supersonic: è stata battuta per 358.400 sterline a fronte di una stima di 60-80 mila. La Gibson ES-355 Cherry Red del 1960, acquistata a New York nel 1984 dal fondatore della Sire Records, Seymour Stein, dopo una scommessa scherzosa con Marr sull’ingaggio della band, ha raggiunto 204’800 sterline, rispetto a una stima di 100-150 mila.

La Fender Jaguar Comet Sparkle del 2017, usata per la colonna sonora del film di James Bond ‘No Time to Die’ e per l’esibizione di Marr ai Brit Awards con Billie Eilish, è stata aggiudicata per 46’080 sterline dopo una gara tra 11 offerenti. Il ricavato di 31 lotti, tra chitarre, poster d’epoca e cimeli, è stato devoluto a due organizzazioni benefiche britanniche: Guide Dogs for the Blind e National Autistic Society.

“L’asta è stata un’esperienza fantastica, ha superato le mie aspettative”, ha dichiarato Marr, che dopo lo scioglimento degli Smiths alla fine degli anni Ottanta, continua a portare avanti la carriera da solista e si è di recente esibito in Italia nel corso del suo tour.