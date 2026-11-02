Chiesa evangelica riformata vuole risarcire vittime di abusi

Keystone-SDA

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Chi ha subito violenze sessuali, fisiche o spirituali nell'ambito delle Chiese riformate riceverà un risarcimento fino a 20'000 franchi. È quanto ha deciso oggi a Berna il Sinodo della Chiesa evangelica riformata in Svizzera (CERiS).

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(Keystone-ATS) Nella prima metà del 2027 verrà istituita una commissione indipendente chiamata ad esaminare, dall’autunno, le richieste e a raccomandare l’ammontare del risarcimento, tenendo conto delle conseguenze per la persona interessata, della gravità e della durata dei fatti, nonché del modo in cui l’istituzione ha gestito il caso.

Sono previsti indennizzi finanziari qualora non sia più possibile adire le vie legali, ad esempio a causa della prescrizione o del decesso della persona accusata. Saranno possibili anche indennizzi immateriali.

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