Chatbot IA: procura bernese indaga dopo denuncia Keller-Sutter

Keystone-SDA

La procura bernese ha avviato un'indagine per ingiuria e diffamazione in seguito a una denuncia contro ignoti presentata dalla consigliera federale Karin Keller-Sutter. Lo ha confermato lo stesso Ministero pubblico a Keystone-ATS.

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(Keystone-ATS) Un utente aveva istigato il bot di Intelligenza artificiale Grok a indirizzare insulti sessisti nei confronti della “ministra” delle finanze.

In quale direzione si procederà con le indagini è “competenza della Procura”, ha dichiarato il portavoce di Karin Keller-Sutter a Keystone-ATS.

Diversi giornali hanno riportato la notizia della denuncia: il “Sonntagsblick” ha riferito che un utente di X avrebbe chiesto al Chatbot IA Grok di rivolgere insulti sessisti a Keller-Sutter. “Questo tipo di misoginia non deve essere considerato normale o accettabile”, aveva dichiarato a inizio aprile il portavoce della Consigliera federale alle testata del gruppo Tamedia.

La procura bernese non è l’unica autorità che sta attualmente conducendo indagini ufficiali contro Grok, la piattaforma X di Elon Musk e la sua società xAI. Dopo che Grok era stato criticato a gennaio per immagini IA a sfondo sessuale, la Commissione europea aveva avviato un procedimento contro il gruppo X, in cui Grok è incorporato.

L’autorità di Bruxelles -secondo un comunicato – sospetta che l’azienda del miliardario tecnologico non abbia valutato e ridotto correttamente i rischi legati all’introduzione della sua intelligenza artificiale sulla piattaforma online. Anche la Malaisia aveva annunciato a gennaio di voler intraprendere un’azione legale contro il gruppo di Musk.