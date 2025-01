Champagne, nel 2024 spedite 271 milioni di bottiglie

Keystone-SDA

Ammontano a 271,4 milioni di bottiglie, con un calo del 9,2% rispetto all'anno precedente, le spedizioni globali di Champagne nel 2024. Lo comunica il Comité Champagne, realtà che riunisce tutti i viticoltori e tutte le Maison di Champagne.

2 minuti

(Keystone-ATS) Nel 2024 il mercato francese – segnala il report economico – ha rappresentato 118,2 milioni di bottiglie (-7,2% rispetto al 2023) “e continua a risentire – sostengono gli analisti – del contesto politico ed economico negativo”.

L’export, pari a 153,2 milioni di bottiglie, è in calo del 10,8% rispetto al 2023, “tuttavia – è chiarito con l’analisi economica – la percentuale di esportazioni (56,4% del totale) rimane significativamente superiore alle vendite sul mercato interno, confermando l’inversione di tendenza registrata negli ultimi anni”.

“Lo Champagne – afferma Maxime Toubart, presidente del Syndicat Général des Vignerons e co-presidente del Comité Champagne – è un vero e proprio barometro del sentimento dei consumatori. E questo non è il momento di festeggiare, con l’inflazione, i conflitti in tutto il mondo, l’incertezza economica e un atteggiamento politico attendista in alcuni dei principali mercati dello Champagne, come la Francia e gli Stati Uniti”.

“È nei momenti meno favorevoli – sottolinea David Chatillon, presidente dell’Union des Maisons de Champagne e co-presidente del Comité Champagne – che dobbiamo prepararci per il futuro, per mantenere la nostra rotta in termini di sviluppo sostenibile e di conquista di nuovi mercati e nuovi consumatori. Lo Champagne è un modello organizzativo solido e sostenibile, che ha dimostrato il suo valore anche di fronte alle avversità e che dà fiducia nel futuro”.