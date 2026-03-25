CH Media passa interamente alla AZ Medien della famiglia Wanner

Keystone-SDA

CH Media - gruppo mediatico che gestisce numerosi giornali, televisioni e radio nella Svizzera tedesca - passa interamente sotto il controllo di AZ Medien, società editoriale argoviese controllata dai tre fratelli Michael, Florian e Anna Wanner.

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(Keystone-ATS) A partire dal primo aprile l’azienda con sede ad Aarau rileverà dal gruppo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) il restante 35% delle azioni di CH Media, ha indicato oggi la stessa impresa. “In questo modo, la famiglia Wanner assumerà in futuro la responsabilità imprenditoriale esclusiva”, si legge nella nota.

“Con questa mossa portiamo a termine un processo strategico avviato negli ultimi otto anni e creiamo condizioni quadro stabili per l’ulteriore sviluppo di CH Media”, afferma il CEO della società, Michael Wanner, che alla fine del 2025, insieme al fratello e alla sorella, ha rilevato dal padre l’impresa di famiglia (AZ Medien) ormai alla quinta generazione.

Michael Wanner è numero uno di CH Media dall’aprile 2023. Suo fratello Florian è entrato a far parte della direzione aziendale nel 2024 ed è responsabile dei media elettronici. Anna Wanner è da parte sua co-responsabile della redazione nazionale e, come i due fratelli, membro del consiglio di amministrazione (Cda) di AZ Medien. C’è anche un’altra sorella, Caroline Wanner, medico, che ha però rinunciato alla sua partecipazione.

La comunicazione odierna è stata anche l’occasione per informare sull’andamento degli affari: CH Media ha chiuso l’esercizio 2025 con un fatturato di 406 milioni di franchi, in flessione dell’1% rispetto all’anno primo. Il risultato operativo Ebit si è attestato a 14 milioni, l’utile consolidato è stato di 40 milioni. La società “ha registrato una forte crescita dei ricavi sia nel settore tipografico che in quello delle attività digitali, ma il progressivo spostamento dei budget pubblicitari verso le piattaforme tecnologiche internazionali ha determinato una contrazione dei ricavi pubblicitari nei media tradizionali”, commentano i vertici.

CH Media controlla due tipografie, 18 quotidiani e i relativi portali online, il settimanale Schweiz am Wochenende, diverse emittenti radiofoniche, vari canali televisivi, nonché il sito d’informazione Watson. L’organico comprende 1770 dipendenti, fra cui 650 giornalisti. L’impresa fa risalire le sue origini al 1836, quando Josef Zehnder – uomo politico liberale radicale – diventò editore, pubblicando diversi giornali.