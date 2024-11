CH Media chiude portali Today, 34 licenziamenti

Keystone-SDA

CH Media chiude con effetto immediato i suoi sei portali regionali Today, finanziati grazie alla pubblicità. La misura comporta 34 licenziamenti. Lo ha reso noto oggi il gruppo, precisando che è previsto un piano sociale.

1 minuto

(Keystone-ATS) I portali in questione non hanno raggiunto il fatturato necessario in un mercato online altamente competitivo, secondo l’azienda. Il giro d’affari è in calo e CH Media ritiene che in futuro i portali non saranno in grado di coprire i costi.

I licenziamenti riguardano le redazioni di Today e il marketing. Dopo la consultazione con la commissione del personale è possibile che a 22 dipendenti possano essere offerte soluzioni alternative all’interno di CH Media, prosegue la nota. Il primo portale è stato messo online nel 2015.