CF vuole trasformare RUAG MRO in SA di diritto pubblico

Keystone-SDA

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Il Consiglio federale vuole trasformare RUAG MRO, attualmente società anonima (SA) di diritto privato in una SA di diritto pubblico disciplinata da una legge speciale. Ha trasmesso oggi il relativo messaggio al parlamento.

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(Keystone-ATS) Il governo tiene conto di raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF).

Secondo il disegno di legge, il gruppo produttore di armi continuerà a essere gestita principalmente attraverso gli obiettivi strategici del Consiglio federale. La loro attuazione in tutto il gruppo è di competenza del consiglio d’amministrazione (cda). In casi eccezionali, diversamente da quanto accade oggi, l’esecutivo può impartire istruzioni al cda, qualora ciò dovesse rendersi necessario per tutelare gli interessi di sicurezza nazionali, indica una nota odierna del governo.

Evitare conflitti d’interesse

Il progetto prevede direttive più precise in materia di buon governo e per evitare conflitti d’interesse nel cda. I membri di quest’ultimo saranno tenuti a rendere note le loro relazioni d’interesse. Il cda dovrà vigilare costantemente su queste ultime e informare la Confederazione in merito a variazioni rilevanti. In qualità di azionista unica, in presenza di un conflitto d’interessi inaccettabile la Confederazione potrà destituire un membro dell’organo di sorveglianza.

Inoltre, il governo potrà incaricare l’ufficio di revisione di accertare determinati fatti in maniera indipendente e di presentargli direttamente un rapporto al riguardo.

La decisione di rivedere lo statuto giuridico dell’azienda produttrice di armi fa seguito a una verifica condotta dal CDF alla fine del 2024, che aveva in particolare confermato i sospetti di irregolarità nelle transazioni di RUAG MRO relative ai carri armati Leopard 1.