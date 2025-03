CF sostiene Internet veloce per tutti

Anche le regioni scarsamente popolate hanno diritto a collegamenti Internet veloci allo scopo, tra l'altro, di mantenere posti di lavoro.

2 minuti

(Keystone-ATS) È quanto si propone il Consiglio federale che oggi ha inviato in consultazione fino al 23 giugno un progetto di legge che contempla un sostegno finanziario della Confederazione limitato nel tempo.

Tale sostegno – 730 milioni di franchi per 7-10 anni di cui la metà a carico dei Cantoni che ne fanno richiesta – fa parte della Strategia gigabit della Confederazione con cui ci si propone di promuovere l’ampliamento della rete a banda larga via fibra ottica o infrastrutture di radiocomunicazione in tutte le zone del Paese, allo scopo di colmare il divario digitale fra regioni urbane e rurali, spiega una nota governativa odierna.

La nuova legge federale sul sostegno all’ampliamento – che dovrà essere realizzato principalmente dagli operatori di mercato, senza aiuti finanziari – delle infrastrutture a banda larga (legge sul sostegno alla banda larga, LSBL) mira a sostenere l’estensione di collegamenti fissi con velocità di trasmissione dati di almeno 1 gigabit al secondo (Gbit/s) per il download.

La Confederazione interviene laddove l’ampliamento non è economicamente vantaggioso, come nelle regioni discoste. A beneficiare degli aiuti sono i Comuni. Per garantire una concorrenza efficace, gli operatori delle infrastrutture sovvenzionate devono garantire l’accesso ad altri fornitori.