CF: un mosaico di persone per la foto ufficiale 2025

Keystone-SDA

Oltre 1000 immagini di cittadini unite in un mosaico, a fare da sfondo ai ritratti dei sette consiglieri federali e del cancelliere della Confederazione. È la foto ufficiale del governo per il 2025, realizzata da Arthur Gamsa.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il fotografo, viene spiegato in una nota odierna dell’esecutivo, ha viaggiato in tutta la Svizzera, incontrando migliaia di persone. In ogni cantone ha immortalato i volti di almeno 40 persone tra quelle disposte a partecipare.

Ha poi unito le 1052 immagini scattate in un mosaico, che ha combinato con le foto ritratto dei sette membri del governo e del cancelliere. Gamsa ha voluto evidenziare il legame che unisce i cittadini al Consiglio federale quale istituzione, si legge nella nota.

Il progetto è stato scelto dalla presidente della Confederazione per il 2025 Karin Keller-Sutter, sangallese come l’autore, stando alla quale l’immagine rappresenta l’unicità della democrazia svizzera: il popolo partecipa alle decisioni democratiche, mentre il governo agisce nell’interesse dei cittadini.

La fotografia è stata stampata in 45’000 copie. Può essere ordinata sul sito web www.admin.ch, da dove può anche essere scaricata.