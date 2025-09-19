La televisione svizzera per l’Italia

CF: settore macchine; mantenere accesso agevolato a mercato UE

Occorre mantenere l'accesso agevolato al mercato dell'Unione europea per il settore delle macchine. Ne è convinto il Consiglio federale che oggi ha avviato una consultazione relativa alla revisione dell'ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (OMacch).

(Keystone-ATS) L’UE è in questo settore il principale partner commerciale della Svizzera, indica una nota governativa odierna. Lo scopo della revisione è assicurare l’equivalenza tra il diritto elvetico e quello dell’UE, puntando a un aggiornamento dell’Accordo tra la Confederazione e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.

Stando all’esecutivo, la revisione crea nel settore delle macchine un livello di sicurezza analogo in Svizzera e nell’UE, il che costituisce un presupposto per accedere più facilmente al mercato interno europeo.

Con una quota di esportazioni del 50%, l’Unione europea rappresenta in questo settore il partner commerciale più importante dell’industria svizzera, seguita dagli Stati Uniti e dalla Cina. La nuova ordinanza rafforza quindi la competitività dell’industria elvetica delle macchine nell’area UE.

L’ordinanza riveduta tiene conto anche delle nuove tecnologie come l’apprendimento automatico e la robotica. Sei categorie di macchine (ad esempio i ponti levatori per veicoli) sono ora soggette a una valutazione della conformità da parte di un organismo esterno, precisa ancora il Governo.

