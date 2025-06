CF: ricostruzione Ucraina, approvato trattato con Kiev

"Sì" a un trattato internazionale con l'Ucraina sul coinvolgimento del settore privato svizzero nella ricostruzione del Paese.

(Keystone-ATS) Il Consiglio federale ha approvato oggi un accordo in tal senso tra Berna e Kiev che sarà firmato in luglio a Roma durante la Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina 2025. Il testo dell’intesa andrà poi in consultazione e sarà sottoposto all’approvazione del Parlamento.

Le sfide per la ricostruzione dell’Ucraina sono enormi. Nell’estate del 2024 l’esecutivo ha elaborato diverse misure per aumentare il coinvolgimento del settore privato svizzero a complemento dell’aiuto umanitario e dei progetti tradizionali di cooperazione internazionale (CI) nel Paese in guerra, indica una nota governativa odierna.

Nuova base giuridica

La cooperazione con il settore privato è attualmente limitata alle aziende elvetiche già presenti in Ucraina. Una maggiore cooperazione con le imprese svizzere che non sono ancora attive nel Paese richiede una nuova base giuridica, che il Consiglio federale vuole creare con il testo approvato oggi.

L’accordo consente all’Ucraina di acquistare beni e servizi da aziende elvetiche per progetti di ricostruzione sotto forma di aiuti finanziari a fondo perso. Il sostegno sarà fornito principalmente nei settori prioritari per Kiev nei quali la CI svizzera è già attiva e in cui la Confederazione è competitiva. Si tratta ad esempio di energia, trasporti e mobilità, macchinari, edilizia, acqua nonché controllo e prevenzione catastrofi. Il trattato prevede che l’Ucraina svolga un ruolo decisivo nell’individuazione dei progetti: definirà le proprie esigenze di ricostruzione e presenterà un elenco di beni e servizi da richiedere a Berna. Le acquisizioni si svolgeranno in conformità con la legislazione svizzera sugli acquisti pubblici, viene precisato.

Firma a Roma

Il trattato approvato oggi sottolinea l’impegno a lungo termine della Svizzera per la ricostruzione del Paese in guerra. Il delegato del Consiglio federale per l’Ucraina, Jacques Gerber, firmerà il trattato insieme a Julija Svyrydenko, prima vice premier ucraina e ministra dell’economia, a margine della quarta Conferenza sulla ripresa dell’Ucraina, che si terrà a Roma il 10 e l’11 luglio 2025.

La serie di conferenze di alto livello era stata lanciata a Lugano nel 2022 a seguito della guerra ed è dedicata alla rapida ripresa e alla ricostruzione a lungo termine del Paese.

Programma nazionale 2025-28

Il 12 febbraio scorso il Consiglio federale ha inoltre adottato il programma nazionale per l’Ucraina 2025-28, che segna l’inizio di un processo di sostegno di dodici anni da parte della Confederazione per la ricostruzione, le riforme e lo sviluppo sostenibile in Ucraina. Le priorità sono la protezione della popolazione civile, la pace, la ripresa economica e il rafforzamento delle istituzioni.

A questo scopo sono previsti, fino al 2028, 1,5 miliardi di franchi provenienti dai fondi della cooperazione internazionale. Un terzo (500 milioni di franchi), sarà messo a disposizione proprio per coinvolgere maggiormente il settore privato svizzero nella ricostruzione dell’Ucraina.