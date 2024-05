CF: riciclaggio denaro, stretta su società e avvocati

(Keystone-ATS) In futuro, stando a un progetto di legge approvato oggi dal Consiglio federale, avvocati e notati saranno tenuti a maggiore diligenza, mentre le società dovranno indicare gli aventi diritto economico in un registro ad hoc non accessibile al pubblico.

In una nota governativa odierna si precisa che il disegno di legge non entrerà in vigore prima del 2026 e che le misure proposte sono conformi agli standard internazionali in materia di riciclaggio di denaro.

Stando al Governo, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l’integrità del sistema finanziario, svizzero e no. Le persone giuridiche e i trust vengono utilizzati abusivamente dappertutto per la nascondere attivi finalizzati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla corruzione o all’elusione delle sanzioni, una problematica quest’ultima che emerge chiaramente con le sanzioni contro la Russia.

Registro degli aventi diritto

In futuro, le società e altre persone giuridiche saranno quindi tenute a iscrivere in un registro – tempo necessario stimato: 20 minuti – i rispettivi aventi economicamente diritto (registro per la trasparenza). La nuova legge in materia prevede una procedura di notifica semplificata, utilizzabile in particolare da associazioni e fondazioni, ma anche da altre forme societarie come le società con azionista unico o le società a garanzia limitata.

Il registro consentirà alle autorità penali di identificare in modo più rapido ed efficace chi si celi realmente dietro a una struttura giuridica. In questo modo si vuole evitare che le persone giuridiche in Svizzera vengano utilizzate per il riciclaggio di denaro o la dissimulazione di averi.

Il registro, che non sarà accessibile al pubblico, sarà tenuto dal Dipartimento federale di giustizia e polizia onde sfruttare l’infrastruttura e le competenze disponibili presso le autorità del registro di commercio. Rispetto al progetto preliminare si è proceduto a semplificare ulteriormente il rilevamento dei dati, a migliorare il coordinamento con la legislazione in materia di riciclaggio di denaro e a rafforzare la protezione dei dati.

Professioni giuridiche

Agli obblighi di diligenza sanciti dalla legislazione in materia di riciclaggio di denaro saranno assoggettate determinate attività di consulenza (soprattutto legale) che comportano un rischio elevato di riciclaggio. Sono considerate a rischio la strutturazione di società e le transazioni immobiliari.

Il disegno di legge prevede disposizioni specifiche che tengono conto del segreto professionale cui sono sottoposti avvocati e notai. In seguito ai riscontri pervenuti nella procedura di consultazione, la vigilanza sull’esercizio degli obblighi di diligenza da parte degli avvocati interessati non incomberà agli ordini regionali degli avvocati, bensì agli organismi di autodisciplina (OAD).

Operazioni in contanti e immobili

Per quanto attiene ai provvedimenti per contrastare l’elusione o la violazione delle sanzioni, in futuro saranno ancora ammesse operazioni in contanti a partire da 15 mila franchi nel commercio di metalli preziosi e senza alcun limite nel commercio di beni immobili. Tuttavia, simili operazioni saranno subordinate a obblighi di diligenza.

In considerazione delle critiche formulate nella procedura di consultazione, si rinuncia a una riforma del sistema sanzionatorio degli OAD.