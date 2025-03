CF: presenza al Consiglio di sicurezza, bilancio positivo

Keystone-SDA

Il bilancio del mandato svizzero nel Consiglio di sicurezza dell'ONU è stato "complessivamente positivo".

(Keystone-ATS) Nonostante una serie di crisi globali, come la guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, Berna è riuscita a dare alcuni impulsi e ha contribuito all’operatività dell’organo. Lo indica il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), che ha informato oggi il Consiglio federale.

Il lavoro della delegazione svizzera si è concentrato su quattro priorità, che hanno rispecchiato i principali ambiti d’intervento della diplomazia e della politica elvetica: “costruire una pace sostenibile, proteggere la popolazione civile, affrontare la questione della sicurezza climatica e rafforzare l’efficienza del Consiglio di sicurezza”.

Tra i principali risultati, indica il Consiglio federale in un comunicato, vi è l’adozione della risoluzione 2730, negoziata dalla Svizzera, per la protezione del personale umanitario e dell’ONU nelle zone di conflitto. Inoltre, proprio durante la presidenza elvetica il Consiglio ha adottato una dichiarazione presidenziale (PRST 2024/6) sull’impatto degli sviluppi scientifici sulla pace e sulla sicurezza.

L’esperienza maturata in seno al Consiglio di sicurezza “ha mostrato che la Svizzera dispone delle competenze e delle capacità diplomatiche necessarie per assumersi responsabilità in organismi multilaterali anche in futuro”, sottolinea l’esecutivo. Con la sua partecipazione al Consiglio dei diritti umani dell’ONU (2025–2027) e la sua presidenza dell’OSCE (2026), la Confederazione “continua a far sentire la propria voce e a contribuire a un ordine mondiale pacifico basato su regole”, conclude il governo.