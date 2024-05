CF: oltre 16 miliardi per l’infrastruttura ferroviaria

(Keystone-ATS) La Confederazione intende investire 16,4 miliardi di franchi nell’infrastruttura ferroviaria tra il 2025 e il 2028, ossia circa 2 miliardi in più rispetto al periodo attuale. Il Consiglio federale ha trasmesso oggi il relativo messaggio al Parlamento.

Il Governo chiede inoltre per lo stesso periodo un credito d’impegno di 185 milioni di franchi per contributi d’investimento a favore di impianti per il traffico merci privati quali terminali e binari di raccordo, indica una nota governativa odierna.

Il limite di spesa richiesto di 16,4 miliardi di franchi supera di circa due miliardi di franchi il limite per il periodo in corso e di 1,3 miliardi quello proposto dal Consiglio federale durante la consultazione.

L’incremento, oltre a compensare il rincaro, garantirà alle ferrovie la disponibilità di più fondi in termini reali. Queste potranno così attuare, tra l’altro, progetti per l’accesso senza barriere delle persone con disabilità già pronti per la realizzazione, precisa ancora il comunicato.

Assieme al limite di spesa, la Confederazione stabilisce gli obiettivi in materia di esercizio, mantenimento e sviluppo tecnico dell’infrastruttura ferroviaria.