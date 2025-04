CF: niente contromisure per dazi Usa contro Svizzera

Keystone-SDA

In seguito all'annuncio dei forti dazi statunitensi sulle esportazioni elvetiche, il Consiglio federale ha deciso per ora di non prendere contromisure. Un aumento delle tensioni commerciali non è nell'interesse della Svizzera.

1 minuto

(Keystone-ATS) Un aumento delle tensioni commerciali non è nell’interesse della Svizzera, ha affermato davanti ai media la presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, accompagnata dal vice presidente del Consiglio federale, Guy Parmelin, “ministro” dell’economia.

Il Consiglio federale, ha sostenuto la “ministra” delle finanze, si rammarica della decisione degli Stati Uniti che, con questo provvedimento, si allontana ulteriormente dal libero scambio e da un ordine commerciale fondato sulle regole. Ad ogni modo, il governo intende ancora esaminare nei particolari la decisione statunitensi, e le ripercussioni sull’economia, ha aggiunto Keller-Sutter.

Quest’ultima ha anche dichiarato di avere avuto un colloquio con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Assieme hanno deciso di consultarsi reciprocamente sul da farsi. Al momento, ha spiegato la presidente della Confederazione, “non vi sono segnali che l’Ue possa adottare contromisure in grado di coinvolgere la Svizzera.