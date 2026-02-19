CF: migliorare scambio dei dati tra le polizie cantonali

Le polizie cantonali devono potersi scambiare reciprocamente le informazioni in loro possesso tramite una piattaforma comune.

(Keystone-ATS) È quanto auspica il Consiglio federale, che ha aperto una procedura di consultazione relativa a due progetti in tal senso che si concluderà il 26 maggio. Un’attuazione non è però prevista prima del 2029.

Il Governo, ha spiegato il ministro di giustizia e polizia Beat Jans in una conferenza stampa oggi a Berna, concretizza così l’obiettivo di una mozione adottata dal Parlamento nel 2019. La piattaforma POLAP (acronimo di di “Polizeiliche Abfrageplattform”, piattaforma di consultazione di polizia) dà accesso ai dati nazionali, europei e cantonali, ha aggiunto Jans.

La legge deve essere modificata affinché le polizie cantonali possano essere collegate a questa piattaforma, già utilizzata a livello nazionale ed europeo. L’obiettivo è porre rimedio a una prassi che sta raggiungendo i propri limiti di fronte all’aumento della criminalità organizzata. Lo scambio di informazioni tra cantoni è oggi molto eterogeneo.

Ogni polizia gestisce i propri sistemi

Attualmente gli agenti delle polizie cantonali possono effettuare una consultazione diretta in un sistema d’informazione dell’Unione europea, ma non in quello di un Cantone limitrofo. A causa del federalismo svizzero, ogni corpo di polizia gestisce infatti i propri sistemi, ha sottolineato il consigliere federale.

Ne consegue che la consultazione reciproca di informazioni si svolge tramite l’assistenza amministrativa cantonale, comportando processi inefficienti, ritardi in casi urgenti e talvolta doppioni nel trattamento.

Secondo Jans, il collegamento delle banche dati di polizia tramite una piattaforma di consultazione comune costituisce pertanto un elemento fondamentale, in particolare per contrastare la criminalità organizzata. La consultazione di POLAP potrebbe rivelarsi utile anche in altri casi concreti, quali i reati di pedocriminalità e violenza domestica compiuti su più Cantoni.

Parlamento e Cantoni devono ancora approvarla

Per l’attuazione della mozione sono necessarie una modifica della Costituzione e una modifica di legge. Con la prima si vuole creare una base costituzionale, con la seconda si prevede una revisione parziale della legge federale sui sistemi d’informazione delle forze di polizia della Confederazione, ha precisato ancora Jans.

A livello tecnico, lo strumento per la consultazione dei dati esiste già. Oggi POLAP può essere utilizzato per interrogazioni nei sistemi della Confederazione e dell’UE. Tuttavia, per quanto riguarda i Cantoni i poliziotti possono attualmente richiedere dati solo singolarmente, via e-mail o per telefono. E questo può richiedere molto tempo.

Tuttavia lo scambio dei dati non avverrà in tempi brevi. A causa della modifica costituzionale, dopo la procedura di consultazione e il passaggio in Parlamento, popolo e Cantoni dovranno ancora approvare la proposta alle urne.