CF: maggiore trasparenza nell’indicazione dei prezzi ridotti

Keystone-SDA

I consumatori saranno maggiormente tutelati contro l'indicazione ingannevole dei prezzi ridotti.

(Keystone-ATS) PreisvergleicheA partire dal 1° gennaio 2025, le regole saranno rese più flessibili e si farà in modo che le tariffe siano più chiare e comparabili, ha annunciato oggi il Consiglio federale.

I fornitori, in particolare quelli che offrono articoli stagionali, potranno indicare un prezzo comparativo senza alcuna restrizione temporale. Gli articoli devono essere offerti al prezzo normale per almeno quattro settimane prima di poter essere scontati. Questo sistema garantisce una sufficiente trasparenza e facilita l’auto-confronto dei prezzi, indica una nota governativa odierna.

La tariffa comparativa può essere utilizzata anche per eventuali riduzioni di prezzo successive. I venditori che ritirano temporaneamente un articolo dalla loro offerta e successivamente lo ripropongono potranno indicare l’ultimo prezzo comparativo utilizzato prima del ritiro, precisa ancora l’esecutivo.

Questo cambiamento ridurrà significativamente la burocrazia e la regolamentazione. Tuttavia, i fornitori dovranno conservare più a lungo i documenti relativi alla “dimostrabilità” per il confronto dei prezzi.

Le regole attuali sono obsolete, secondo il Parlamento, che ha chiesto all’Esecutivo di modificarle. La prassi principale è che il “prezzo comparativo” può essere indicato solo per la metà del periodo in cui viene applicato, ma per un massimo di due mesi, sottolinea il Governo.