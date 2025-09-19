La televisione svizzera per l’Italia

CF: la grigionese Gianna Luzio alla testa dell’UFCOM

Gianna Luzio sarà dal prossimo primo aprile la nuova direttrice dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Lo ha deciso oggi il Consiglio federale. Subentrerà a Bernard Maissen, che andrà in pensione.

(Keystone-ATS) La grigionese 45enne negli ultimi anni è stata segretaria generale del partito del Centro, dove ha guidato con successo complessi processi di trasformazione, ha detto il consigliere federale Albert Rösti presentando la nuova direttrice. Quest’ultima, ha proseguito il ministro delle comunicazioni, in precedenza ha lavorato presso il Segreteria di Stato dell’economia (SECO), in seno al Dipartimento federale dell’interno e nella Delegazione delle finanze delle Camere federali.

Luzio assumerà la direzione dell’UFCOM con un ampio ventaglio di responsabilità, che spaziano dalla garanzia di offrire un’offerta radiotelevisiva diversificata, supervisionando l’elaborazione della nuova concessione della SSR, alla regolamentazione delle nuove tecnologie, ha evidenziato Rösti.

Inoltre, ha proseguito il consigliere federale, dovrà sviluppare i servizi postali in un contesto complesso, segnato dal calo della corrispondenza tradizionale e dal crescente volume di pacchi. Un’altra area strategica del suo mandato riguarderà le normative legate all’intelligenza artificiale.

Nel suo intervento plurilingue – alla conferenza stampa la neo direttrice si è espressa con facilità nelle quattro lingue nazionali – Luzio ha detto di voler affrontare il nuovo incarico con rispetto e umiltà. “Mi fa molto piacere che dalla primavera prossima potrò, insieme alle mie colleghe e ai miei colleghi dell’UFCOM, contribuire e costruire le condizioni e i servizi per la società dell’informazione di domani”.

