CF: Karin Keller-Sutter ottiene i migliori voti dalla popolazione

Keystone-SDA

La ministra delle finanze Karin Keller-Sutter è la consigliera federale preferita degli svizzeri, secondo un sondaggio. Beat Jans, in testa l'anno scorso, scende al quinto posto su sette.

1 minuto

(Keystone-ATS) È il risultato della tradizionale inchiesta dell’Istituto Leewas, pubblicata oggi, che chiede ai cittadini di dare un voto da uno a sei ai consiglieri federali. La presidente della Confederazione è come detto in testa, guadagnando due posizioni in un anno con una media del 4,08.

È seguita da Albert Rösti, in carica dell’ambiente e dell’energia. Con una nota media di 3,84, il bernese conserva la seconda posizione. L’altro eletto UDC, Guy Parmelin, arriva terzo (3,81), tallonato dalla centrista Viola Amherd (3,71), che ha annunciato la partenza per fine marzo. Entrambi guadagnano un posto.

Quinto è il socialista Beat Jans, con una media del 3,68. Il capo della diplomazia elvetica Ignazio Cassis (3,62) e la ministra dell’interno Elisabeth Baume-Schneider (3,40) chiudono la classifica, proprio come un anno fa.

L’indice di gradimento, commissionato da Tamedia e 20 Minuten, è complementare al sondaggio post votazione di domenica 9 febbraio. Si basa sulla partecipazione di 16’711 persone, provenienti da tutta la Svizzera, che si sono espresse online dal 6 al 9 febbraio. Il margine di errore è di +/- 2 punti percentuali.