CF: Jürg Rötheli nominato presidente del CdA della Ruag MRO

Jürg Rötheli nominato presidente del CdA della Ruag MRO

Jürg Rötheli sarà il nuovo presidente del consiglio di amministrazione della RUAG MRO Holding SA (RUAG MRO) a partire dal 1° gennaio. Il Consiglio federale lo ha nominato oggi.

(Keystone-ATS) “Rötheli corrisponde pienamente al profilo dei requisiti per la funzione di presidente del consiglio di amministrazione della RUAG MRO”, scrive il governo in un comunicato. La sua lunga esperienza quale CEO e membro di consigli di amministrazione di diverse imprese, tra cui anche aziende parastatali, è stata determinante per la sua nomina. Nel Gruppo ORS SA (ORS), Jürg Rötheli dirige attualmente un’azienda che collabora strettamente con l’Amministrazione federale ed è regolarmente esposta a tensioni politiche (assistenza e alloggio di rifugiati).

Rötheli, 61 anni, giurista di formazione, ha ricoperto svariate posizioni manageriali ed è stato, tra le altre cose, membro della Direzione del Gruppo Swisscom SA. Tra il 2010 e il 2016 è stato presidente del consiglio di amministrazione e CEO di Clear Channel Svizzera e dal 2014 anche membro dell’Executive Committee di Clear Channel International e Vice President Central Europe. Inoltre è stato membro del consiglio di amministrazione di Regio Energie Solothurn e di Syntax Übersetzungen SA e dal 2010 anche membro del CdA di RESiQ SA. Nel 2017 ha assunto la carica di presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo ORS e fino al luglio è stato anche CEO. Terminerà la sua attività presso il Gruppo ORS alla fine del 2024.

Rötheli succede a Nicolas Perrin, che era stato riconfermato in occasione dell’assemblea generale del 15 maggio fino alla nomina di un successore.