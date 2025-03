CF: iniziativa fiscale del Centro è da respingere

Keystone-SDA

L'iniziativa popolare del Centro volta a eliminare la discriminazione fiscale delle coppie sposate, denunciata dal Tribunale federale quarant'anni fa, va respinta. Lo sostiene il Consiglio federale, che preferisce puntare sull'imposizione individuale.

(Keystone-ATS) La proposta di modifica costituzionale, che concerne soltanto l’imposta federale diretta, prevede esplicitamente il cumulo dei redditi dei coniugi nella dichiarazione d’imposta. Ciò esclude il passaggio all’imposizione individuale. L’iniziativa – denominata “Sì a imposte federali eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!” – domanda anche che i coniugi non siano svantaggiati dal punto di vista fiscale rispetto alle persone non sposate.

L’attuazione concreta spetterebbe al Parlamento, i possibili modelli dell’imposizione congiunta comprendono varie forme di splitting e il cosiddetto calcolo fiscale alternativo. Quest’ultimo modello verrebbe applicato nella fase transitoria, se tre anni dopo l’accettazione dell’iniziativa le disposizioni d’attuazione non fossero ancora pronte.

Concretamente, per i coniugi, oltre all’imposizione congiunta prevista dal diritto attualmente in vigore, verrebbe effettuato un calcolo fiscale alternativo sulla base delle tariffe vigenti e delle deduzioni per le persone non sposate. I coniugi dovrebbero pagare l’ammontare più basso.

Per il Consiglio federale gli obiettivi degli iniziativisti sono condivisibili. L’iniziativa va tuttavia respinta, e un controprogetto non è previsto. Il testo, se approvato, limiterebbe infatti “inutilmente” il margine di manovra. La scelta del modello di imposizione per l’esecutivo deve essere lasciata al legislatore.

Quest’ultimo ha del resto esplicitamente chiesto al Consiglio federale di preparare una modifica di legge per passare all’introduzione dell’imposizione individuale dei coniugi. Tale disegno funge anche da controprogetto indiretto all’iniziativa popolare delle Donne PLR “Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)”. Quest’ultima proposta di modifica costituzionale e quella del Centro sono in contrasto tra di loro.

Il dossier sull’imposizione individuale è già nelle mani del Parlamento. Dopo un primo sì del Consiglio nazionale lo scorso settembre, gli Stati hanno iniziato la settimana scorsa a esaminarlo. Le principali decisioni in materia sono attese per lunedì. La riforma è però appesa a un filo: l’entrata in materia è stata votata con un solo voto di scarto.