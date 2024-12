CF: indiscrezioni; chiarite regole di gestione delle informazioni

Keystone-SDA

In seguito alle indiscrezioni, il Consiglio federale ha chiarito oggi le proprie regole per la gestione delle informazioni interne.

(Keystone-ATS) Modificando il suo promemoria, segnatamente nella sezione dedicata al segreto d’ufficio, il Governo intende soddisfare alcune delle raccomandazioni delle commissioni parlamentari di vigilanza.

Le Commissioni della gestione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati avevano chiesto l’adozione di diverse misure dopo che erano emerse fughe di notizie relative alla gestione della pandemia di Covid-19 da parte del Consiglio federale. Venerdì scorso il Governo ha deciso di apportare “alcuni precisazioni” al suo promemoria e oggi le ha comunicate in una nota.

Ad esempio, nella sezione relativa alle violazioni del segreto d’ufficio, “il promemoria prevede ora espressamente che non è consentito trasmettere informazioni o documenti provenienti dalla consultazione degli uffici e dalla procedura di co-rapporto ai partiti (segreterie, gruppi, membri di partiti) o ad altri gruppi di interesse o lobbisti”, viene precisato.

Il promemoria contiene ora anche informazioni sui cosiddetti “debriefing” per i collaboratori dei membri del Consiglio federale o del Cancelliere della Confederazione dopo le sedute governative: in primo luogo, si afferma esplicitamente che la cerchia dei partecipanti deve essere la più ristretta possibile; in secondo luogo, i membri del Consiglio federale e il Cancelliere non devono riferire in modo dettagliato sulle discussioni o sulle posizioni individuali in questi “debriefing”. “Dovrebbero invece limitarsi a classificare le decisioni del Consiglio federale per poter impartire le istruzioni che ne derivano”, viene ancora precisato.

Il promemoria fornisce, infine, ai membri del Consiglio federale e al Cancelliere della Confederazione informazioni su questioni pratiche relative all’esercizio della loro carica. La versione aggiornata entrerà in vigore il 1° gennaio 2025.