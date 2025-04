CF: firmato accordo libero scambio aggiornato tra AELS e Ucraina

Keystone-SDA

Rappresentanti dei quattro Stati membri dell'AELS - Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia - hanno firmato oggi Kiev un nuovo accordo di libero scambio, che amplia quello del 2012. Il commercio di prodotti industriali sarà ad esempio completamente liberalizzato.

1 minuto

(Keystone-ATS) Per la Svizzera era presente il delegato del Consiglio federale per l’Ucraina Jacques Gerber. La controparte ucraina era rappresentata dalla prima viceministra e ministra dell’economia Yuliia Svyrydenko.

L’intesa aggiornata contiene anche un capitolo sui prodotti agricoli: l’Ucraina accorda alla Svizzera concessioni per una serie di prodotti che non rientravano nell’accordo precedente. La copertura preferenziale totale corrisponde al 99,9% delle esportazioni elvetiche attuali di prodotti agricoli in Ucraina, precisa il governo in una nota.

“L’Ucraina – afferma ancora l’esecutivo – è un partner importante della Svizzera nell’Europa dell’Est”. Dall’entrata in vigore del precedente accordo di libero scambio, il commercio bilaterale di beni non ha smesso di crescere fino all’inizio dell’aggressione russa nel febbraio 2022, raggiungendo, nel 2021, un volume di oltre 800 milioni di franchi. L’Ucraina è inoltre un Paese prioritario per quel che concerne la cooperazione allo sviluppo, viene precisato nel comunicato.

L’accordo di libero scambio aggiornato entrerà in vigore dopo il completamento dei processi di approvazione interni.