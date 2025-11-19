CF: fino a tre anni di detenzione per stalking

Keystone-SDA

Gli autori di atti persecutori verranno puniti con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. La norma penale pertinente entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, ha deciso oggi dal Consiglio federale.

1 minuto

(Keystone-ATS) Gli atti persecutori, più comunemente noti come stalking, possono compromettere pesantemente il modo di vivere di una persona e la sua libertà personale, oltre che provocare gravi danni psichici, sociali ed economici.

Il Parlamento aveva quindi deciso di punirli con una norma specifica nel Codice penale, lo scorso 20 giugno. Lo stalking sarà perseguibile penalmente a querela di parte e punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La data dell’entrata in vigore è stata stabilita dal Governo alla scadenza del termine di referendum e dopo aver consultato i Cantoni.