CF: fallita iniziativa contro OGM, disposto riconteggio

Keystone-SDA

L'iniziativa popolare "per la protezione delle derrate alimentari" è fallita non avendo raggiunto, seppur di un soffio, il limite minimo di centomila firme valide. Lo ha annunciato oggi il Consiglio federale, precisando di aver disposto il riconteggio.

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(Keystone-ATS) Il testo intende garantire, anche dopo la scadenza della moratoria sugli OGM, un controllo sugli organismi geneticamente modificati. L’iniziativa chiede la libertà di scelta per i consumatori, la protezione dell’agricoltura senza OGM e la sicurezza di fronte ai rischi che, secondo i promotori della proposta, la biotecnologia comporta, in particolare per l’agricoltura biologica.

L’iniziativa è sostenuta da una cinquantina di organizzazioni, tra cui Bio Suisse, Greenpeace, Swissaid, l’Associazione dei piccoli agricoltori, dalle associazioni per la protezione dei consumatori, nonché esponenti politici dell’UDC, del Centro, del Partito Evangelico, del PS e dei Verdi.

Il 27 febbraio il comitato d’iniziativa aveva depositato il testo alla Cancelleria federale (CaF) corredato, a suo dire, da oltre 137 mila firme. Dopo i controlli di rito, la CaF ne ha convalidate solo 98’200 firme, indica il governo in un comunicato.

Dopo un primo conteggio, la CaF ne ha effettuato un altro “secondo il principio del controllo multiplo, applicato sistematicamente a tutte le iniziative popolari dal settembre 2024”, precisa l’esecutivo. Entrambi i conteggi hanno evidenziato che per l’iniziativa è stato presentato un numero insufficiente di sottoscrizioni e che sono state consegnate diverse centinaia di liste di firme concernenti altre iniziative popolari.

Conformemente a quanto stabilito nel 1992 per le iniziative che raccolgono un numero di firme valide compreso tra 95’000 e 101’000, il Consiglio federale ha disposto il riconteggio. Tale verifica supplementare è affidata a un organo indipendente dalla CaF.

Tale gruppo è composto da un rappresentante per ciascun dipartimento, ad eccezione di quello responsabile dell’iniziativa in questione (ossia quello dell’ambiente, il DATEC). I lavori dovrebbero iniziare il 7 aprile. Una volta conclusi, la Cancelleria federale annuncerà i risultati.