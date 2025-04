CF: Doris Bianchi nominata nuova direttrice dell’UFAS

Keystone-SDA

Doris Bianchi sarà la nuova direttrice dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a partire dal 1° settembre. L'ha nominata oggi il Consiglio federale al posto di Stéphane Rossini, che lascia la carica alla fine del prossimo mese di giugno.

3 minuti

(Keystone-ATS) La 50enne, dottoressa in diritto, dal 2020 dirige la cassa pensioni della Confederazione Publica, uno degli istituti di previdenza professionale più grandi della Svizzera, ha sottolineato la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider davanti ai media. In precedenza è stata per tre anni collaboratrice personale dell’allora capo del Dipartimento federale dell’interno Alain Berset e, tra il 2005 e il 2018, ha lavorato per l’Unione sindacale svizzera quale responsabile degli ambiti diritto del lavoro, politica sociale e previdenza per la vecchiaia, spiega un comunicato odierno.

Dal 2011 al 2024, inoltre, Doris Bianchi è stata membro della Commissione federale della previdenza professionale, della Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, presidente del Consiglio di fondazione del Fondo di garanzia LPP dell’Istituto collettore LPP e membro del Consiglio della Suva.

La futura direttrice vanta anche una vasta rete di contatti nel mondo politico, economico e amministrativo, ha aggiunto la responsabile del Dipartimento federale dell’interno. “Le sue capacità manageriali saranno essenziali per sviluppare soluzioni solide alle sfide che attendono l’AVS e gli altri sistemi di assicurazione sociale”, ha aggiunto.

Trovare una maggioranza

“Sono pronta a raccogliere le sfide per garantire la coesione sociale e la sicurezza nel nostro paese”, ha commentato Doris Bianchi. “Le assicurazioni sociali non sono statiche, ma devono essere adattate ai cambiamenti della società”.

Le sue priorità saranno la riforma dell’AVS e le prossime riforme dell’AI. “Dovremo tenere conto di tutti gli interessi per presentare progetti in grado di raccogliere una maggioranza”. “È improbabile che un aumento dell’età pensionabile ottenga un simile sostegno”, ha aggiunto rispondendo alla domanda di un giornalista.

Ringraziamenti a Rossini

Baume-Schneider, a nome del Consiglio federale, ha espresso a Stéphane Rossini “i più sinceri ringraziamenti e apprezzamenti per il lavoro svolto con grande dedizione al servizio della Confederazione” ricordando che le importanti riforma a cui ha collaborato dalla sue entrata in carica, nel 2019.

Rossini ha rassegnato le dimissioni lo scorso ottobre dopo che era emerso un errore di calcolo nelle proiezioni finanziarie a lungo termine dell’AVS. Nel febbraio di quest’anno, il rapporto finale dell’inchiesta amministrativa ordinata per far luce sul caso ha concluso che il personale dell’UFAS non può essere accusato di aver violato il suo obbligo di adeguata verifica. Inoltre, l’UFAS non ha informato del problema in ritardo o prematuramente. Il programma di calcolo utilizzato conteneva due formule matematicamente non sufficientemente supportate e documentate, che hanno portato a spese AVS inverosimilmente elevate a lungo termine.