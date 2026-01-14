CF: dazi, approvato mandato negoziale con USA

Keystone-SDA

Il Consiglio federale ha approvato oggi in via definitiva il mandato negoziale tra Svizzera e Stati Uniti in vista di un accordo giuridicamente vincolante sui dazi.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi lo stesso esecutivo, precisando che la decisione è stata presa dopo aver consultato le Commissioni della politica estera del Parlamento e i Cantoni.

La dichiarazione d’intenti tra la Svizzera e gli USA dello scorso 14 novembre prevede, oltre all’abbassamento dei dazi dal 39 al 15% (come all’Unione europea), l’avvio tempestivo di negoziati per un accordo vincolante. La bozza del mandato negoziale svizzero è stata approvata dal Consiglio federale lo scorso 5 dicembre.

Al termine delle consultazioni, il testo è stato modificato per chiarire che, qualora nel corso dei negoziati emergessero nuovi temi non previsti, le commissioni della politica estera e la Conferenza dei governi cantonali dovranno non solo essere informate, ma anche consultate.