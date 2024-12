CF: controprogetto a iniziativa per l’inclusione

Keystone-SDA

Alloggi più accessibili e senza barriere architettoniche, contributi più alti per l'assistenza ai disabili, riconoscimento del linguaggio dei segni.

(Keystone-ATS) Nonostante abbia respinto l’iniziativa popolare Per l’uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l’inclusione), il Consiglio federale propone un controprogetto.

Nell’ultima seduta annuale dello scorso venerdì, il Governo ha preso quattro decisioni a favore dell’uguaglianza delle persone con disabilità. Lo si legge in una nota odierna diramata dallo stesso Esecutivo.

Il contesto del pacchetto di misure è l’Iniziativa per l’inclusione presentata da organizzazioni attive in favore della disabilità. Il testo mira a garantire l’effettiva uguaglianza delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita e a tutti i livelli legislativi.

Pur raccomandando di respingere l’iniziativa, il Consiglio federale ne condivide le preoccupazioni principali. Vuole quindi ottenere rapidi miglioramenti per le persone con disabilità attraverso la legislazione piuttosto che attraverso il processo costituzionale.

La Costituzione federale, si legge nel comunicato, “incarica già il legislatore di eliminare gli svantaggi esistenti nei confronti delle persone con disabilità”. Tuttavia, spetta ai cantoni attuare le misure concrete per l’attuazione del dettato costituzionale e in questo contesto la Confederazione ha competenze limitate.

Il controprogetto stilato dall’Esecutivo si articola in due parti: “una legge quadro per l’inclusione, che pone l’accento sul settore dell’alloggio, e una revisione parziale della LAI – la legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, ndr -, che prevede modifiche nei settori dei mezzi ausiliari e del contributo per l’assistenza.

In relazione alla legge, che conterrà principi per il settore dell’alloggio, dovrà essere elaborato un progetto che stabilisca un indirizzo generale e linee guida comuni per la Confederazione e le autorità cantonali. La seconda parte del controprogetto “prevede misure tese a migliorare l’accesso a mezzi ausiliari moderni dell’AI”, come gli apparecchi acustici o le protesi. È inoltre previsto un ampliamento del contributo per l’assistenza nell’AI.

Nella sua seduta del 20 dicembre, il Governo ha anche adottato il messaggio concernente la revisione parziale della legge sui disabili (LDis), che costituisce un pacchetto globale con il controprogetto indiretto.