CF: Benedikt Roos guiderà l’esercito, Serge Bavaud l’intelligence

Il divisionario Benedikt Roos sarà il nuovo capo dell'esercito da inizio gennaio al posto di Thomas Süssli, mentre Serge Bavaud sostituisce Christian Dussey da inizio novembre alla guida dell'intellingence. Li ha nominati oggi il Consiglio federale.

(Keystone-ATS) Il sessantenne basilese Roos, che con questa promozione diventa Comandante di Corpo, è entrato a far parte del Corpo degli istruttori nel 1997 in qualità di ufficiale di professione e da allora è stato impiegato in diverse funzioni nell’esercito, precisa una nota governativa odierna.

Il 52enne friburghese Bavaud, colonnello con laurea in storia e economia, fra il 1999 e il 2008 ha ricoperto diverse funzioni all’interno del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), tra l’altro nel settore dei partenariati strategici per il promovimento della pace. Bavaud dispone di una vasta esperienza internazionale. Nel 2022 è stato nominato, col titolo di ambasciatore, alla testa del Centro di gestione delle crisi (KMZ) e dal giugno 2025 è ambasciatore in Algeria.

