CF: Andrea Arcidiacono nuovo portavoce del governo

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Il ticinese Andrea Arcidiacono è il nuovo portavoce del Governo. È stato nominato oggi dal Consiglio federale. Succede ad André Simonazzi, deceduto nel maggio scorso durante un’escursione.

A partire dal 1° ottobre, Arcidiacono “entrerà in carica in qualità di vicecancelliere, portavoce del Consiglio federale e capo del Settore comunicazione e strategia”, ha precisato il cancelliere della Confederazione Viktor Rossi in una conferenza stampa a Berna. Ursula Eggenberger, che ad interim aveva assunto la carica che occuperà Arcidiacono, “tornerà al suo precedente incarico di responsabile della comunicazione della Cancelleria federale”.

In occasione del suo primo intervento davanti ai media, il futuro portavoce ha ringraziato il Consiglio federale “per la fiducia” concessagli, per poi aggiungere che “la fiducia reciproca è il punto di partenza per poter soddisfare al meglio l’appassionante e difficile compito che mi è stato affidato dal Governo”.

“Esprimo il mio sentito ringraziamento anche al cancelliere Viktor Rossi, che ha proposto la mia nomina all’esecutivo”. Rossi, dal canto suo, ha dichiarato di attendere “con impazienza di poter lavorare con Arcidiacono per supportare il Consiglio federale nella sua attività governativa”. “Il settore comunicazione e strategia” della Cancelleria federale “è ora completo”, ha aggiunto il cancelliere.

“Farò del mio meglio per dare continuità alla comunicazione governativa che André Simonazzi ha saputo sviluppare in modo esemplare nella sua pluriennale carriera al servizio del Paese”, ha sottolineato Arcidiacono. Occorrerà anche “dare continuità ai media sociali” ha specificato in seguito.

Si è poi detto “molto contento di poter affrontare questa nuova sfida professionale appassionante e impegnativa”, a cui potrà dare un apporto con la sua sensibilità culturale e linguistica latina. Rispondendo alla domanda di un giornalista, Arcidiacono ha poi detto che l’obiettivo è quello di “poter arrivare a mangiare il panettone al 20 dicembre”, ossia l’ultima seduta del Consiglio federale.

Nato a Bellinzona nel 1966, dopo essersi laureato in economia all’Università di San Gallo, a partire dagli anni ’90 Arcidiacono ha lavorato per il Corriere del Ticino e l’allora Televisione della Svizzera italiana – TSI, oggi RSI – come corrispondente da Palazzo federale.

Dopo una parentesi a swissinfo (ex Radio svizzera internazionale), il passaggio all’amministrazione federale, nel settore comunicazione, come portavoce del Dipartimento federale dell’interno dapprima sotto la guida di Ruth Dreifuss e poi di Pascal Couchepin. Dopo un passaggio al settore comunicazione del Tribunale amministrativo federale, Arcidiacono è stato anche al servizio del Dipartimento federale degli affari esteri, dove ha gestito le relazioni pubbliche per Expo 2015 a Milano e Gottardo 2016.

Attualmente dirige la società di consulenza Arcidiacono Consulting Partners con sede a Berna. Fra i suoi hobby figurano la corsa, i viaggi e la fisarmonica, stando al sito web della società.