La televisione svizzera per l’Italia

CF: agevolare adozione del figliastro nato da dono sperma

Keystone-SDA

I bambini nati da donazione di sperma potranno essere adottati più facilmente dal coniuge o dal partner. È quanto prevede un progetto di modifica del Codice Civile (CC) approvato oggi dal Consiglio federale e trasmesso al Parlamento.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Sono interessati dal disegno di legge anche i bambini nati grazie ad altri metodi di procreazione medicalmente assistita autorizzati all’estero, compresa la maternità surrogata, spiega una nota governativa odierna. Le norme vigenti in materia di adozione del figlio del coniuge o del partner non sono adeguate a tali casi.

La modifica riguarda i casi in cui il bambino vive con il genitore legale e quello intenzionale sin dalla nascita. Essa mira a garantire loro una protezione giuridica completa.

Il Governo propone di rinunciare al requisito di un legame di accoglienza di un anno con il genitore intenzionale. Infatti, il figlio nato da una coppia che convive è presente fin dalla nascita sia col genitore legale che con quello intenzionale.

Anche l’esame di idoneità deve essere semplificato. La procedura di adozione deve poter essere conclusa entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Rimane invece in vigore il requisito secondo cui la coppia deve aver convissuto per almeno tre anni.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?

Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…

Partecipa alla discussione
10 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Daniele Mariani

Bisogna legalizzare la cannabis?

Due terzi della popolazione svizzera è favorevole a una legalizzazione del consumo di cannabis a scopo ricreativo. Qual è la vostra opinione?

Partecipa alla discussione
7 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Marija Alberti-Miladinovic

Cosa pensate dell’eventuale abbassamento dell’IVA applicata ad assorbenti e tamponi?

Credete sia una misura necessaria oppure ritenete che il risparmio che porterebbe sia contenuto in confronto alla polemica che crea?

Partecipa alla discussione
2 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR